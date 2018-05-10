إعادة تسمية الكتيبة 127 مشاة إلى الكتيبة 177 مشاة

أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قراراً يقضي بإعادة تسمية الكتيبة 127 مشاة التابعة لمنطقة براك العسكرية بإمرة المقدم خليفة الصغير، لتصبح الكتيبة 177 مشاة .

وأكدت القيادة العامة للقوات الليبية في بيان، أنه وفقاً للقرار رقم 80 لسنة 2018، ستكون تبعية الكتيبة 177 مشاة للقيادة العامة للقوات المسلحة ، مبيناً أن مكان تمركزها سيكون في وادي الشاطئ.

ووفقاً للقرار، تم تكليف الكتيبة 177 مشاة بمهام حماية الحدود الليبية في الجنوب الغربي، وذلك حسب حدودها الادارية الواقعة ضمن نقاط “عين ونين – بئر ناهية – عين إنزو – تنهيظان – العطشان – بئر الحسيني – إدرى”.

كما كلف القائد العام الكتيبة أيضاً بحراسة المرحلة الثانية للنهر الصناعي والمتمثلة في “القرية السكنية – الآبار – خزان الجنوبية”، بالاضافة إلى مهامها السابقة .

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