” معيتيق ” يلتقي وفد المجلس البلدي لحي الأندلس

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، صباح اليوم الخميس، وفد من المجلس البلدي حي الأندلس، لبحث الصعوبات التي تعيق سير عمل البلدية.

وطالب الوفد، دعم المجلس في تنفيذ المشروعات التي من شأنها أن تسهم في دعم البنية التحتية، وحلحلة جملة من الإشكاليات التي تعاني منها البلدية.

ووعد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق بتذليل كافة الصعوبات التي تعيق سير عمل البلدية من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع في إطار دعم البلدية.

