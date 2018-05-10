الرئاسي يبحث أوضاع بلدية حي الاندلس

إلتقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الخميس، أعضاء المجلس البلدي حي الأندلس، لبحث الصعوبات التي تعيق سير عمل البلدية .

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن “أعضاء المجلس البلدي، طالبوا خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بدعم المجلس في تنفيذ المشروعات التي من شأنها أن تسهم في دعم البنية التحتية، وحلحلة جملة من الإشكاليات التي تعاني منها البلدية”.

وأعرب معيتيق عن “استعداده العمل على تذليل الصعوبات التي تعيق سير عمل البلدية من خلال تنفيذ مجموعة المشاريع التي سيتم التنسيق فيها مع المجلس الرئاسي ضمن برنامج دعم البلديات والعناية بمداخل البلدية والنظر في احتياجاتها”.

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