الأمم المتحدة تعزز الزراعة في «أوباري» بسيارات لرش مبيدات

أعلن صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تسليم بلدية أوباري سيارات لرش المبيدات، في إطار تعزيز القطاع الزراعي.

وأوضح الصندوق في تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر، اليوم الخميس، أن السيارات جاءت مساعدة الفلاحين على مقاومة الآفات الزراعية وحماية محاصيلهم في أوباري.

وأكد الصندوق، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز القطاع الزراعي ودفع عجلة الاقتصاد المحلي.

