«صحة المرج» تتفقد دار رعاية المسنين ببلدية مسة

تفقد مدير إدارة الخدمات الصحية المرج، حمد عبد السلام، دار الرعاية التابعة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ببلدية مسة لتقديم الدعم النفسي والطبي والمعنوي للنزلاء.

ورافق “عبد السلام”، خلال الزيارة، وفد متمثل في مدير عيادة الإمام مالك التابعة للإدارة الصحية المرج عبد المنعم بوغزيلية، ومدير الخدمات الصحية توكرة محمد خليفة وعدد من المهتمين بالشأن الصحي دار رعاية المسنين في بلدية مسة.

وأطلع الوفد مكان إقامة وتغذية نزلاء الدار وأوضاعهم واحتياجاتهم الصحية والعلاجية، سبل الإعاشة والرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين.

واستمع إلى المشاكل والمعوقات التي يعانون منها لغرض الوقوف على تذليلها وتقديم أفضل الخدمات بقدر المستطاع.

