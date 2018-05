«طبرق الطبي» يطلق الامتحانات الجزئية بكلية التقنية

المتوسط:

أطلق مركز طبرق الطبي، الامتحانات الجزئية السريرية لطلبة السنة الثالثة بقسم العلاج الطبيعي في كلية التقنية الطبية بجامعة البلدية.

ومن جهته، قال رئيس قسم العلاج الطبيعي بمركز طبرق الطبي، صالح المنشاوي، إن الامتحانات جاءت بعد الاتفاق ما بين مركز وجامعة طبرق منذ عام 2017.

وأوضح “المنشاوي”، في تصريحات صحفية، أن الامتحانات جاءت من أجل اكتساب الطلبة خبرة العلمية والعملية لكيفية علاج المرضى، موضحًا أن الامتحانات ستستمر بعد شهر رمضان الكريم.

يشار إلى أن كلية التقنية الطبية في جامعة طبرق تحوي 6 أقسام علمية هي ” العام، والسنة التمهيدية الأولي، وتقنية المختبرات الطبية، وتقنية العلاج الطبيعي، وتقنية الأشعة العلاجية والتخدير والتغذية العلاجية.

