انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الليبي غدامس بمشاركة الأمم المتحدة

افتتح رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى عبد السلام المهدي هيبة الملتقى الوطني الليبي غدامس وبحضور عميد بلدية غدامس جمال الاسود ومبعوث الامم المتحدة السيد باتريك، صباح اليوم الخميس

واستقبل الملتقى الوطني الليبي لجنة من مركز الحوار الانساني الدولي المبعوث من قبل مندوب الامم المتحدة وذلك لحضور فعاليات هذا الملتقى.

وقام عميد بلدية غدامس برفقة اللجنة المكلفة باستقبال الوفد بجولة داخل المدينة القديمة للاطلاع على معالم التاريخية والحضارية فيها.

