” حفتر” يكلف الكتيبة 177 مشاة بحماية الحدود الليبية بالجنوب الغربي

قرر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إعادة تسمية الكتيبة 127 مشاة التابعة لمنطقة براك العسكرية بإمرة المقدم خليفة الصغير لتصبح الكتيبة 177 مشاة.

وأكد المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة، ” إن الكتيبة 177 مشاة تكون تبعيتها للقيادة العامة للقوات المسلحة، وأن مكان تمركزها سيكون في وادي الشاطئ وتحديداً في (استراحة تامزاوة سابقاً).

وكلف حفتر الكتيبة 177 مشاة بمهام حماية الحدود الليبية بالجنوب الغربي وحراسة المرحلة الثانية للنهر الصناعي والمتمثلة في “القرية السكنية – الآبار – خزان فزان” بالإضافة الى مهامها السابقة.

كما قرر المشير خليفة حفتر المقدم خليفة على محمد الصغير آمراً للكتيبة 177 مشاة.

