الجيش المصري يدمر 4 سيارات دفع رباعي و يضبط 13 سيارة أخرى على الحدود مع ليبيا

ليبيا – كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية عن تدمير عناصر المنطقة الغربية العسكرية وقوات حرس الحدود 4 سيارات دفع رباعي على الحدود الغربية مع ليبيا وذلك بالتعاون مع القوات الجوية المصرية.

القيادة العامة المصرية أكدت في بيان لها صدر اليوم الخميس من المتحدث العسكري باسمها على ضبط 13 سيارة أخرى محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة خلال محاولات إختراق خط الحدود الدولية والتسلل عبر الدروب الصحراوية الوعرة.

وكشف المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية عن عثورهم داخل هذه السيارات على بندقيتين قناصة وبندقية خرطوش و (650) طبنجة 9مم و (190) بندقية ضغط هواء وأكثر من (20250) طلقة ذخيرة مختلفة الأنواع و (180) دستة بارود.

سيارات الدفع الرباعي التي تم ضبطها إحتوت ايضاً على أكثر من (3 مليون و100 ألف) قرص مخدر من أنواع مختلفة و (675) كجم من جوهر مادة الحشيش المخدر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية