نفي الأخبار المتداولة حول وجود سيارة مفخخة في جامعة طرابلس

نفت مديرية الأمن الوطني في طرابلس، الأخبار المتداولة حول وجود سيارة مفخخة في جامعة طرابلس.

وأهابت المديرية في بيان، المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الصدق في نقل المعلومات، وعدم تصديق الشائعات التي تهدف إلى نشر الفتنة والذعر بين المواطنيين.

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