مباحثات مصرية هولندية حول الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، الذي يزور القاهرة حاليا تطورات الأوضاع في ليبيا.

وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، أن “شكري أعرب عن تطلع بلاده لأن يتفهم الشركاء الأوروبيون طبيعة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها مصر داخلياً في ظل مواجهة الإرهاب في سيناء وضبط الحدود الممتدة مع ليبيا، فضلاً عن حالة الفوضى وانهيار مؤسسات الدولة في عدد من دول المنطقة”.

واستعرض شكري خلال اللقاء تقييمه لتطورات الوضع في سوريا وليبيا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن “مصر مستمرة في دعم كل جهد، للحفاظ على وحدة ليبيا واستعادة مؤسسات الدولة فيها” مستشهدا بالجهود المصرية المستمرة “لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، وخلق ضمانة أمنية تتأسس عليها عملية استعادة الدولة الوطنية في ليبيا والقضاء على الإرهاب”.

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