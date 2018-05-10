الليبية لحقوق الإنسان: آثار البلاد تباع في مزادات بدول الجوار

أعلنت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أنها تواصلت مع مصلحة الآثار بالعاصمة طرابلس، بشأن أهمية التحرك لوضع حدود وضوابط لما تتعرض له المواقع الأثرية في مختلف مناطق ليبيا من نبش ونهب وسرقة وبيع للقطع الأثرية في المزادات وخاصة بدول الجوار ( تونس ومصر ).

وأوضحت المنظمة في بيان اطلعت عليه بوابة إفريقيا الإخبارية أنها تستعد لإحالة “مذكرة مهمة للتصدي لهذه الظاهرة الغير حضارية والتي تمس المواطن الليبي في عمق تاريخه لكل من مصلحة الآثار طرابلس، مصلحة الآثار بنغازي، جهاز حماية المدن التاريخية، اتحاد بلديات التراث العالمي الليبية”.

وأعربت المنظمة عن “أملها في تطبيق القوانين، ووضع إستراتيجية لمعالجة هذه الظاهرة من قبل السلطات العليا في الدولة الليبية” .

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