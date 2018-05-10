انطلاق فعاليات الملتقى الوطني في الخمس وغدامس وتمنهنت

انطلقت اليوم في مدن : الخمس، وغدامس، وتمنهنت فعاليات الملتقى الوطني الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وينظمه مركز الحوار الإنساني.

وحسب الموقع الرسمي للملتقى، فإن مساره يتمثل في سلسلة من الاجتماعات المفتوحة في عدد من المدن الليبية، بطريقة تضمن المشاركة الواسعة والفعلية لكل الليبيين في تقرير مستقبل بلادهم، بما يفضي إلى التوصل إلى حل دائم ينهي الأزمة القائمة.

الجدير بالذكر أن هذا الملتقى يحظى برعاية المبعوث الأممي غسان سلامة، ويندرج ضمن الجهود الساعية إلى إنجاح خطة العمل الأممية من أجل ليبيا.

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