رئيس البرلمان العربي يجدد دعم العملية السياسية في ليبيا وجهود سلامة

جدد رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، أمس، استعداد البرلمان لدعم العملية السياسية في ليبيا، وجهود المبعوث الأممي، غسان سلامة، وذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الرابعة للبرلمان المنعقدة بالرباط .

وقال رئيس البرلمان، إن السبيل الأمثل لإنهاء الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية هو الحوار، من أجل حل سياسي يضمن حقوق الجميع، ويصون وحدة الدول ووئامها الاجتماعي، منبها إلى أنه نقل للمسؤولين الليبيين الذين ألتقى بهم مؤخرا، دعم البرلمان العربي للحوار بين جميع الأطراف، للوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها .

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