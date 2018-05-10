المسماري : المشكلة الوحيدة أمام توحيد المؤسسة العسكرية هي منصب القائد الأعلى

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، إن اجتماعات القاهرة توقفت عند نقطة القائد الأعلى للجيش.

المسماري وفي تصريح أمس لقناة ليبيا عبر برنامج استفهام، قال إن المشكلة الوحيدة الآن أمام توحيد المؤسسات العسكرية هي منصب القائد الأعلى، مؤكدا أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن فستكون المؤسسة العسكرية واحدة.

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