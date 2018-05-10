رئيس هيأة الكهرباء يتفقد محطة كهرباء الزويتينة

الزويتينة-العنوان

أجرى رئيس الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس فخري المسماري زيارة تفقُدية لمحطة كهرباء الزويتينة الغازية.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيأة ربيع خليفة “إن المسماري اطلع على أوضاع المحطة بعد الصيانة التي أُجريت لها والتي كانت تحت أشراف ومتابعة الهيأة، وذلك من أجل العمل بالكفاءة المطلوبة”.

هذا وسيتم نقل الطاقة من محطة الزويتينة الغازية إلى الشرق الليبي عبر خط أجدابيا قمينس “220 ك ف” والذي أشرفت الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة مؤخرا على صيانته، لإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي على المنطقة الشرقية.

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