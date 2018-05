صندوق موازنة الأسعار يحدد حصة الفرد من السلع التموينية خلال شهر رمضان

المتوسط:

قررت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة إحالة تحديد حصة الفرد من السلع التموينية والشروع في التوزيع في مختلف البلديات الي رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار ومراقبي الاقتصاد.

وأكدت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة بإن السلع الاساسية تحتوي من سكر وزيت وطماطم ومكرونة وأرز.

وأضافت الوزارة، ” إن هذه الخطوة في إطار الاستعداد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة لشهر رمضان “.

