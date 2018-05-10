بنسودة تطلب مساعدة مجلس الأمن في القبض على المطلوبين في ليبيا

طلبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مساعدة مجلس الأمن في القبض على المطلوبين في ليبيا، من بينهم الرائد محمود الورفلي.

بنسودا وفي تقريرها الخامس عشر أمام مجلس الأمن أمس، قالت إن اعتقال وتسليم الورفلي الآن، أهم من أي وقت مضى، مشيرة إلى أنه وبالإضافة إلى محاسبته، فإن اعتقاله سيوجه رسالة واضحة لجناة محتملين، مفادها أن الجرائم المدانة لن يتم التسامح بشأنها، وبأنه ستكون هناك عقوبات حقيقية لارتكاب مثل تلك الجرائم، بحسب قولها.

يشار إلى أن القيادة العامة قد أعلنت أن الورفلي جرى توقيفه للتحقيق أمام المدعي العام العسكري في ذات القضايا المنسوبة إليه من قبل الجنائية الدولية.

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