المتوسط:

نفذ سلاح الجو الليبي، صباح اليوم الخميس، غارات جوية على مواقعة هامة للمتطرفين في مدينة درنة بمنطقة ﻋﺰﻳﺰ بالتزامن مع عملية ارضية نتج عنها قتل 7 إرهابيين.

وقال المنسق الاعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبرة، «أن سلاح الجو قصف موقع للخوارج ﻓﻲ ﻛﺴﺎﺭة ﺳﺎﺳﻲ بمنطقة ﻋﺰﻳﺰ بالتزامن مع عملية أرضية نتج عنها قتل 7 إرهابيين وتدمير 6 آﻟﻴﺎﺕ ﻭضبط 3 ﻣﺪﺍﻓﻊ ﻫﺎﻭﻥ».

وأضاف «صبرة»، «أن العملية أسفرت عن ﺣﺮﻕ ﺩﺑﺎﺑة ﻭﻓﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺗﺒﻘى من العناصر الإرهابية إلى ﺩﺍﺧﻞ المدينة، وإلقاء القبض على إرهابي تونسي يكنى أبو علي التونسي خلف مزرعة زيدان التى تتمركز بها الجماعات الإرهابية بدرنة الواقعة بين طريق الاردام و الحيلة».

The post الجيش الليبي يقصف مواقع للإرهابيين بدرنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية