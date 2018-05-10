المجربي: تقارير الجنائية الدولية والأمم المتحدة تجاهلت مكافحة شبكات تهريب البشر العابرة للحدود

استغرب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة المهدي المجربي تركيز تقارير المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة والمنظمات العاملة في حقوق الإنسان على مسألة الانتهاكات التي تطال المهاجرين في ليبيا، من دون الاهتمام بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي قال إنها من أفظع الجرائم والتي تنفذها شبكات دولية عابرة للحدود.

وأضاف المجربي في كلمته يوم أمس أمام مجلس الأمن، أثناء إحاطة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا حول ليبيا، أضاف أنه يأمل أن تتضمن التقارير القادمة جهودا إجرائية حول ما تم إنجازه لمحاربة هذه الشبكات الإجرامية في دول المصدر والمقصد، مشيرا إلى أن ليبيا هي مجرد بلد عبور لهؤلاء المهاجرين، وأنه لولا وجود هذه الشبكات في دول المصدر والمقصد، لما كان هناك جرائم في دول العبور.

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