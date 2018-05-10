الأمن يضع خطة لتأمين طبرق بالتزامن مع حرب تحرير درنة

طبرق-العنوان

وضعت مديرية أمن طبرق خطة أمنية من أجل تأمين المدينة وتشديد الحماية على المراكز الحيوية داخلها، وذلك بالمتزامن مع حرب تحرير درنة (غرب طبرق) التي تخوضه القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية.

وقال مدير أمن طبرق العقيد ميلود جواد في تصريح خاص “إن الخطة ركزت على جميع جوانب تأمين المدينة من ناحية المداخل والمخارج وكذلك تشديد الحماية على الأماكن الحيوية كالمركز الطبي والمدارس والمساجد والشوارع والتي غالبا ما تكون مزدحمة”.

وأضاف جواد “أن الخطة الامنية أضافت وضع دوريات راجلة تنتشر في الشوارع من منتصف الليل إلى ساعات الشروق وذلك بالتعاون مع غرفة العمليات الأمنية بالمديري”.

وأوضح أن الهدف من تغيير الخطة هو تأمين المدينة جراء الأحداث الحاصلة في درنة نظرا لقربها من محاور القتال، مشيرا بالخصوص إلى جهود الغرفة الأمنية المشتركة التابعة لمنطقة طبرق العسكرية والتي تساند مختلف الدوريات بتنسيق مسبق مع المديرية والمنطقة.

وأكد جواد أن الخطة شملت تأمين المقرات التي ستخصص للأسر النازحة من درنة”.

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