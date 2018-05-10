انطلاق حملة عام زايد الخير الإغاثية المقدمة من دولة الإمارات في مدينة مرزق

انطلقت في مدينة مرزق أمس، حملة عام زايد الخير الإغاثية، المقدمة من دولة الإمارات الشقيقة، والتي تهدف إلى توفير السلع الأساسية في الجنوب، الذي يعاني نقصا حادا في هذه السلع، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك.

هذه الحملة تأتي بتنسيق بين الهلال الأحمر الليبي، والهلال الأحمر الإماراتي، حيث يقوم الهلال الأحمر الليبي باستقبال المواد وتجهيزها في سلات غذائية توزع على المحتاجين، لمساندتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها، من خلال فروع الهلال الخمسة والثلاثين في جميع أنحاء ليبيا.

هذا وقامت الحملة خلال الأيام الماضية بتوزيع سلال من السلع الأساسية في عدة مدن في الجنوب، منها غات وأوباري والكفرة .

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