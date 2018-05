الجيش المصري يضبط 3 ملايين قرص مخدر على الحدود مع ليبيا

المتوسط:

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، تدمير 4 سيارات دفع رباعي على الحدود الغربية مع ليبيا وذلك بالتعاون مع القوات الجوية المصرية، وضبط 13 سيارة أخرى محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة خلال محاولات اختراق خط الحدود.

وأوضحت القيادة العامة المصرية، في بيان، على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”، اليوم الخميس، أنه تم العثور بداخل هذه السيارات على بندقيتين قناصة وبندقية خرطوش و (650) مسدس 9مم و (190) بندقية ضغط هواء وأكثر من (20250) طلقة ذخيرة مختلفة الأنواع و (180) دستة بارود.

وأضافت، أن سيارات الدفع الرباعي التي تم ضبطها احتوت ايضاً على أكثر من (3 مليون و100 ألف) قرص مخدر من أنواع مختلفة و (675) كجم من جوهر مادة الحشيش.

