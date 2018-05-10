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معيتيق يلتقي أعضاء المجلس البلدي حي الأندلس

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

معيتيق يلتقي أعضاء المجلس البلدي حي الأندلس ( فيسبوك )

 

عين ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق الخميس أعضاء المجلس البلدي حي الأندلس لبحث الصعوبات التي تعيق سير عمل البلدية بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

وطالب أعضاء المجلس البلدي دعم المجلس في تنفيذ المشروعات التي من شأنها أن تسهم في دعم البنية التحتية وحلحلة جملة من الإشكاليات التي تعاني منها البلدية.

كما أبدى النائب استعداده العمل على تدليل الصعوبات التي تعيق سير عمل البلدية من خلال تنفيذ مجموعة المشاريع التي سيتم التنسيق فيها مع المجلس الرئاسي ضمن برنامج دعم البلديات والعناية بمداخل البلدية والنظر في احتياجاتها.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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