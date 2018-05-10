«عمليات عمر المختار» تدعو أهالي درنة للانتفاضة ضد الإرهابيين

المتوسط:

دعا المنسق الاعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبرة أهالي مدينة درنة إلى القيام بانتفاضة ضد الإرهابيين، لكي يتمكن الجيش من التعامل معهم دون أن يمس المدنيين.

ونفذ سلاح الجو الليبي، صباح اليوم الخميس، غارات جوية على مواقعة هامة للمتطرفين في مدينة درنة بمنطقة ﻋﺰﻳﺰ بالتزامن مع عملية ارضية نتج عنها قتل 7 إرهابيين.

وقال «صبرة»، «إن سلاح الجو قصف موقع للخوارج ﻓﻲ ﻛﺴﺎﺭة ﺳﺎﺳﻲ بمنطقة ﻋﺰﻳﺰ بالتزامن مع عملية أرضية نتج عنها قتل 7 إرهابيين وتدمير 6 آﻟﻴﺎﺕ ﻭضبط 3 ﻣﺪﺍﻓﻊ ﻫﺎﻭﻥ».

وأضاف «أن العملية أسفرت عن ﺣﺮﻕ ﺩﺑﺎﺑة ﻭﻓﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺗﺒﻘى من العناصر الإرهابية إلى ﺩﺍﺧﻞ المدينة، وإلقاء القبض على إرهابي تونسي يكنى أبو علي التونسي خلف مزرعة زيدان التى تتمركز بها الجماعات الإرهابية بدرنة الواقعة بين طريق الاردام و الحيلة»، مشيرا إلى قتل قوات الجيش لثلاثة إرهابيين آخرين من جنسيات مختلفة.

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