دائرة توزيع الكهرباء جنوب بنغازي: تم معالجة 95%من أضرار الحرب التي لحقت بالشبكة

ليبيا – قال مدير دائرة توزيع جنوب بنغازي علي بورزيزة اليوم الخميس بأن أضرار الحرب بالدائرة تمت صيانتها بنسبة 95% وهناك نسبة بسيطة بمنطقة قنفوذة تحت الصيانة.

رئيس مكتب التشغيل والصيانة السريعة بدائرة توزيع جنوب بنغازي أبوبكر العشيبي قال في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن دائرة جنوب بنغازي الممتدة من سيدي منصور إلى منطقة جروثة تم صيانتها بشكل كامل تقريباً شاملة (منطقة سيدي فرج ،الهواري،السيدة عائشة، القوراشة، الفعاكات،حي لبنان ،الحي الجامعة ،مشروع الصفصفة ،أم ارحيمنة،قرية المسامير،قنفوذة ،بوصنيب).

وأشار العشيبي إلى وجود بعض العراقيل التي تواجه دوائر سهل بنغازي المتمثلة في مشكلة التوصيلات الجديدة داخل نطاق الدائرة نظراً لنقص المواد تم إصدار قرار من مدير إدارة توزيع سهل بنغازي بعدم قبول التوصيلات الجديدة.

وأضاف رئيس مكتب التشغيل أن هناك ضرورة لتوفر المواد الاحتياطية بمخازن الدوائر لأن المناطق التي تقع خارج التخطيط العمراني مثل “منطقة الفعاكات والقوارشة” التي تحتاج إلى أعمدة للضغط العالي.

وتابع أن هذه الأعمدة متعرضة بشكل كبير إلى حوادث إما مرورية أو طبيعية كالرياح لهذا تحتاج الشركة مخزون من الأعمدة للصيانة الفورية فور تلف أي عمود سواء في دائرة جنوب بنغازي أو باقي دوائر سهل بنغازي، مطالباً المواطنين إلتماس العذر للشركة في الوقت الحالي لعدم توفر المواد وتوفيرها للصيانات الطارئة.

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