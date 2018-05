المتوسط:

زار آمر الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع بلدية زليتن، اليوم الخميس، وذلك للاطلاع على الاحتياجات الأمنية والعسكرية بالبلدية.

وأجتمع رئيس جهاز الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع مع عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي ومسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية وذلك عقب الجولة.

وناقش الاجتماع الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل هذه المؤسسات.

