“داخلية الوفاق ” تنفي العثور على سيارة مفخخة داخل جامعة طرابلس

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الأخبار المتداولة بشأن العثور على سيارة مفخخة داخل جامعة طرابلس.

وأكدت وزارة الداخلية، ” إن الأوضاع الأمنية داخل العاصمة طرابلس تسير بشكل طبيعي ولم تحدث أي خروقات أمنية”.

وطالبت وزارة الداخلية، عبر صفحتها بموقع الفيسبوك، وسائل الإعلام المحلية والدولية بضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار وأخذها من مصدرها الرسمي.

وأكدت وزارة الداخلية، إن نشر الأخبار دون تدقيق يهدد الأمن داخل المجتمع عبر نشر الشائعات.

