المتوسط:

أعلن مركز طبرق الطبي، إجراء 21 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية أشرف عليها استشاري أمراض القلب الدكتور عبد الهادي الكاديين.

ومن جهته، أوضح مكتب الإعلام في مركز طبرق الطبي بصفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، أن العمليات الجراحية توزعت ما بين العلاجية والتشخيصية، بمشاركة طاقم غرفة عمليات القسطرة في المركز.

وأضاف المكتب، أن العمليات أجريت لمرضى بالقلب من مختلف مدن ومناطق ليبيا، من بينها بنغازي وشحات وطبرق ودرنة، إلى جانب البيضاء، بنغازي، المرج والأبيار وأم الرزم ومرتوبة والقرضبه.

The post «طبرق الطبي» يجري 21 عملية قسطرة قلبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية