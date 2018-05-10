رئيس البرلمان العربي: نعمل مع جميع الأطراف في ليبيا

أكد رئيس ​البرلمان العربي​ مشعل السلمي على العمل مع جميع الجهات في ليبيا من اجل إيجاد حل سياسي يضمن حقوق الجميع.

وقال السلمي في تصريح له أن “السبيل الأمثل لإنهاء الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية، هو الحوار من أجل حل سياسي يضمن حقوق الجميع ويصون وحدة الدول ووئامها الاجتماعي”، مبينا انه “انطلاقا من ذلك، يعمل البرلمان مع جميع الجهات في ليبيا”.

وأضاف أنه “نقل للمسؤولين الليبيين الذين التقاهم مؤخرًا دعم البرلمان للحوار بين جميع الجهات للوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا”.

وأعرب السلمي عن “استعداد البرلمان العربي لدعم العملية السياسية وجهود المبعوث الأممي ​غسان سلامة”.

وفي سياق منفصل شارك أعضاء البرلمان العربي بمجلس النواب الليبي في الجلسة الرابعة للبرلمان العربي بالعاصمة المغربية الرباط.

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