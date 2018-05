«نصية»: إجراء الانتخابات البرلمانية فقط خداع للشعب وانتصار لمشروع اللا دولة

المتوسط:

وصف عبدالسلام عبدالله نصيه، رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب الليبي، دفع العديد من الشخصيات والمؤسسات الليبية على الاقتصار على إجراء الانتخابات البرلمانية بالإصرار على استمرار الفوضى والانتصار لمشروع اللا دولة.

وقال «نصية»، عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، «إن إاجراء الانتخابات البرلمانية فقط يعني الإصرار على عدم قيام مؤسسات الدولة، وإعادة تجربة فاشلة جدثت مرتين في بناء مؤسسات الدولة».

وأضاف «يكفي خداع.. يجب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، والشعب الليبي يجب أن يعرف من يقف وراء رفض الانتخابات الرئاسية سواء بالداخل أو الخارجي»، قائلا: «يكفي فوضى».

