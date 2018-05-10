الجزائر وهولندا تؤكدان دعمهما جهود سلامة لإعادة بناء ليبيا بعيداً عن أي تدخل أجنبي

ليبيا – أعرب وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل ونظيره الهولندي سيتف بلوك أمس الأربعاء عن ارتياحهما لتطابق وجهات النظر و توافق رؤى و أهداف البلدين حول ملفات الساحة السياسية الاقليمية والدولية.

مساهل قال في كلمة له ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجزائر وهولندا وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية إن الجانبين يقدران التهديد الذي يفرضه استمرار عدم الإستقرار في ليبيا على المنطقة، مؤكداً على أن ذلك يتطلب حل سياسي ليبي شامل.

وأكد مساهل دعم بلاده لجهود للمبعوث الخاص لمنظمة الأمم المتحدة غسان سلامة من أجل إعادة بناء الدولة في إطار مخطط تسوية من شأنه الحفاظ على سيادة ووحدة ليبيا بعيداً عن أي تدخل أجنبي.

رئيس الدبلوماسية الهولندية شدد أيضاً على دعم بلاده لعمل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لاسيما من خلال خريطة الطريق التي تنص على تعديل الاتفاق السياسي وعقد مؤتمر وطني يتمحور حول المصالحة الوطنية والانتخابات التشريعية.

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