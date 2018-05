«كهرباء المؤقتة» تتفقد محطة الزويتينة

‏المتوسط:

تفقد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس فخري المسماري، محطة كهرباء الزويتينة الغازية للاطلاع على أوضاع المحطة بعد الصيانة التي أُجريت لها.

ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة، ربيع خليفة، أن صيانة المحطة كانت تحت إشراف ومتابعة الهيئة من أجل العمل بالكفاءة المطلوبة، موضحًا أنه سيتم نقل الطاقة من محطة الزويتينة الغازية إلى الشرق الليبي عبر خط أجدابيا قمينس “220 ك ف”.

وتابع عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع فيسبوك”: «أشرفت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة مؤخرا على صيانته، لإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي على المنطقة الشرقي».

