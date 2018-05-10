“الغارديان”: مالطا مأوى لمهربي الوقود الليبي

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الخميس، أن مالطا أصبحت مأوى لمهربي النفط من ليبيا، عبر السماح للسفن التى تهرب الوقود الليبي بالرسو في موانئها.

وذكرت الصحيفة أن السلطات المالطية، لم تقم بأي خطوات لردع عمليات التهريب من ليبيا، موضحة أن السفن المهربة للوقود ترسو في مالطا دون تفتيشها، وفق ما نقلته وكالة سبوتنك الروسية.

ونقلت الصحيفة عن المدعي العام في مدينة كاتانيا الإيطالية “أندريا بونومو”، الذي يتولى إجراء التحقيقات الإيطالية في عمليات التهريب، أن المهربين يعتمدون على مستندات مزورة تزعم أن الوقود مستخرج من السعودية، بينما هو يأتي من ليبيا.

يذكر أن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور صرح بأن النائب العام أصدر مذكرات قبض في حق 114 متهمًا بتهريب الوقود الليبي، بينهم أشخاص من مالطا، مطالبا الإنتربول بالقبض عليهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية