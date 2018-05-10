لندن تعتذر لبلحاج عن تسليمها له إلى ليييا إبان تزعمه للمقاتلة بعد فراره من أفغانستان .. فماذا قالت له ؟!

ليبيا – اعتذرت بريطانيا الخميس عن دورها في تسليم أمير الجماعة الليبية الاسلامية المقاتلة عبد الحكيم بالحاج الى ليبيا وإساءة المزعومة للمعاملة التي تعرض لها في سجن ابوسليم .

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الرسالة الموجهة إلى بلحاج وزوجته فاطمة إن “أفعال حكومة المملكة المتحدة ساهمت في اعتقالكما وتسليمكما ومعاناتكما. نيابة عن حكومة صاحبة الجلالة، أعتذر منكما بلا تحفظ”.

ويأتي هذا الاعتذار كآخر فصل في المعركة القضائية التي يخوضها بلحاج للكشف عن واحدة من أكثر عمليات جهاز الاستخبارات البريطاني (أم آي 6) إثارة للجدل.

وكانت الاستخبارات البريطانية قد اعتقلت بلحاج وزوجته وأودعتهما سجناً في بانكوك بتايلاند تابعا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) في مارس 2004 قبل ان تسلمهما على متن طائرة خاصة الى طرابلس فيما كان مجلس الامن الدولي يصنف الجماعة كتنظيم ارهابي مرتبط بالقاعدة.

وكان بلحاج قد تحرك قضائياً بناءً على وثائق عثر عليها بعد سقوط النظام عام 2011 وأثارت تساؤلات حول مدى مساهمة وزراء بريطانيين وكبار المسؤولين بجهاز (أم آي 6) في مساعدة النظام في ملاحقة المطلوبين من أمثال بلحاج الذي كان أميراً للجماعة الإسلامية التي كانت تسعى للإطاحة به واقامة نظام اسلامي متطرف فى البلاد .

وتشير عدة تقارير الى ان بلحاج تمكن من الاستيلاء على الاف الوثائق الخاصة بارشيف الدولة الليبية من مقار الامن الداخلي والخارجي والمخابرات فى طرابلس إبان توليه مهام رئيس مجلسها العسكري .

ونص اعتذار الحكومة البريطانية الممهور بتوقيع رئيستها تيريزا ماي والذي تحصلت المرصد على نسخة منه على ان بريطانيا أخطأت عندما سلمت بلحاج الى ليبيا وانها نادمة وبصدق عن ما اعتبرته فشلاً تسبب فى معاناته وزوجته بسبب الممارسات غير المقبولة من بعض شركاء بلادها الدوليين فى اشارة منها للولايات المتحدة .

وقد اتهمه فى حينه عدد من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي والمكتب التنفيذي ( رئاسة الوزراء ) بسرقة هذه الوثائق واستخدامها للابتزاز السياسي ضد خصومه وتسليم اجزاء كبيرة منها الى دولة قطر مقابل المال .

وبعد ذلك استقال بلحاج من المجلس العسكري وأسس حزب الوطن قبل انتخابات يوليو 2012 وأطلق قناة النبأ فيما بدت عليه مظاهر الثراء وهو الامر الذي ربطه خصومه بمسألة تلقيه تمويلاً من قطر مقابل تلك الوثائق أولاً وتقاربه منها نظراً لميوله الاسلامي والسياسي المتطابق مع توجهاتها ثانياً .

وفى ديسمبر 2012 قضت المحكمة العليا في لندن بتسوية حصل بموجبها المسؤول الشرعي للجماعة المقاتلة سامي الساعدي على تعويض مقداره 2 مليون و230 ألف جنيه استرليني، دفعتها الحكومة البريطانية كتعويض من دون الاعتراف بأي مسؤولية عن تسليمه قبلها الى ليبيا .

اما القيادي الثالث فى الجماعة خالد الشريف فقد تفرغ فى تلك الاثناء الى تأسيس وادارة سجن الكلية العسكرية سيء الصيت بمنطقة الهضبة فى طرابلس وقد تعرض فيه العشرات من خصوم الجماعة لأشد أنواع التعذيب والاضطهاد وهو ذات الامر الذي يعتبره الساعدي وبلحاج انتهاكاً عندما تعرضوا له وتحصلوا بموجبه على تعويضات من لندن ! .

المرصد – متابعات

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