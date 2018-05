«خارجية الوفاق» تكذب «الحاسي».. وتؤكد: والد «دغيم» لم يتلقى دينارًا واحد

المتوسط:

نفت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، ما تناولته وسائل الإعلام بشأن اتهامات عادل الحاسي بصرف مرتبات صالح محمد دغيم مدة 15 شهر خلال الفترة من 1 2017 إلى 3 2018.

وأوضحت الوزارة، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، أنه خلال مراجعة الكشوفات الخاصة بالمرتبات لموظفي القنصلية الليبية بالإسكندرية تبين عدم أدراج المعني ضمن قائمة المرتبات المحالة إلى وزارة المالية التي تم اعدادها بإشراف قسم الشئون الإدارية والمالية والمراقب المالي العام بمعرفة قسم القيودات.

وأكدت الوزارة، عدم صحة ما تناولتها الصحف، موضحة أن صرف المرتبات تتم وفق اللوائح والتشريعات النافذة.

