تعرف على حقيقة العثور على سيارة مفخخة في طرابلس

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام المختلفة بشان العثور على سيارة مفخخة داخل جامعة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق ان “الوزارة دعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار وأخذها من مصدرها الرسمي حتى لا تساعد هذه الأخبار في تهديد الأمن داخل المجتمع عبر نشر الشائعات”.

وأكدت الوزارة أن “الأوضاع الأمنية داخل العاصمة طرابلس تسير بشكل طبيعي ولم تحصل أي خروقات أمنية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية