وفد مجلس النواب الليبي يشارك في انتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي

شارك وفد من مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، أعمال البرلمان الأفريقي، بعاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرج.

وأدى وفد مجلس النواب الليبي اليمين الدستورية وذلك للمشاركة في الانتخابات على مقعد رئاسة البرلمان الإفريقي والتي يتنافس فيها النائب مصطفى الجندي، المرشح المصري وشمال أفريقيا، ونكودو روجيه دانج (وسط أفريقيا) وشارومبيرا (جنوب أفريقيا).

ومن المتوقع أن يتم تنصب المرشح الفائز على مقعد رئاسة البرلمان الأفريقي، والذي يتنافس عليها 3 مرشحين، مهام منصبه في حفل تنصيب يتم له غداً الجمعة دخل البرلمان الأفريقي.

