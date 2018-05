«الرقابة الإدارية» تتهم «الرئاسي» بإهدار المال العام

المتوسط:

اتهمت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، المجلس الرئاسى بإهدار المال العام وتجاوز سلم الأولويات.

وأوضحت الرقابة، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، أن الميزانية المقترحة من قبل المجلس الرئاسي والتي تقدر بـ ِ46 مليار للعام 2018 تُعد إهدار لمقدرات الشعب الليبي.

وأضافت الهيئة أن هذا يعتبر تجاوز لسلم الأولويات لأن اعتماد ميزانية الدولة حق أصيل للسلطة التشريعية وليس من عمل المصرف المركزي.

