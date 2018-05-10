المجبري يوقع قرار الترتيبات المالية بمقيمة تتجاوز 42 مليار دينار

أعلن النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري خلال مؤتمر صحفي توقيع قرار الترتيبات المالية للعام الحالي بقيمة 42.511 مليار دينار حسبما أوردت إدارة التواصل بحكومة الوفاق دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبلغ أجمالي الموازنة المقدرة للعام الجاري 42.511 مليار دينار بزيادة عن ميزانية العام المنصرم تقدر بخمسة مليارات دينار على الرغم من ارتفاع قيمة العجز بين المصروفات والإيرادات إلى 12 مليار دينار، حيث ستتم تغطيته عبر قرض من البنك المركزي.

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