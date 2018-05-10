بنسودا : تطالب مجلس الأمن بمساعدتها في إعتقال سيف الإسلام والورفلي

ليبيا – طلبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس الأربعاء مساعدة مجلس الأمن في القبض على ثلاثة مطلوبين في ليبيا وهم سيف الإسلام القذافي وآمر دوريات الصاعقة محمود الورفلي والمسؤول الأمني السابق التوهامي محمد خالد.

بنسودا أوضحت خلال اجتماع لمجلس الأمن بحسب وكالة “فرانس برس” بأن محققي المحكمة توجهوا إلى ليبيا في مارس الماضي للمرة الاولى منذ حزيران 2012 للمساعدة في الدفع قدما بالتحقيقات في جرائم حرب مفترضة.

وقالت المدعية:”أكرر دعوتي للمجلس بالتعاون مع مكتبي وتقديم الدعم في المساعدة بوضع استراتيجيات لاعتقال وتسليم مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فارين في ليبيا”.

وأكدت بنسودا بأنها لن تتردد في طلب مذكرات اعتقال جديدة بحق المشتبه بهم ،مناشدةً المشير حفتر بتأمين تسليم الورفلي.

وأضافت بنسودا بأن اعتقال وتسليم الورفلي أهم من أي وقت مضى ، مشيرةً إلى أن إعتقاله سيوجه رسالة واضحة لجناة محتملين من أن الجرائم المدانة لن يتم التسامح بشأنها وبأنه ستكون هناك عواقب حقيقية لارتكاب مثل تلك الجرائم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية