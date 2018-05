آمر منطقة سبها العسكرية يطالب ” اللواء السادس مشاة ” و”قبائل التبو ” بوقف إطلاق النار

المتوسط:

أرسل آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي خطابا إلى اللواء السادس مشاة ومجلس قبائل التبو سبها لإيقاف إطلاق النار.

وقال امر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي، ” إن إجراءاتكم بإيقاف إطلاق النار الذي أدى إلى إصابة الأبرياء ووفاة البعض منهم وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة التي تخدم المواطن وتؤثر على حياته اليومية وهذا يعد اعتداء على الأمنين بمدينة سبها “.

وطالب الغزوي، بسحب جميع القناصين من الأماكن المتمركزين بها وفتح جميع الطرقات المغلقة فورا، وإن يكون وقف إطلاق النار ساري المفعول اعتبارا من اليوم الخميس 10 مايو 2018.

وكلف الغزوي، القوة المكلفة من الكتيبة 160 مشاة بالإشراف على وقف إطلاق النار بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

