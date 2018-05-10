الناطق باسم عملية الكرامة: منصب القائد العام للجيش هو المشكلة الوحيدة أمام توحيد المؤسسة العسكرية الليية

قال المتحدّث الرسمي باسم عملية الكرامة أحمد المسماري، إن اجتماعات القاهرة توقفت عند نقطة القائد الأعلى للجيش.

وأوضح المسماري في تصريح صحفي لقناة “ليبيا روحها الوطن” أن المشكلة الوحيدة الآن أمام توحيد المؤسسات العسكرية هي منصب القائد الأعلى، مؤكدا أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن فستكون المؤسسة العسكرية واحدة.

وبيّن المتحدث باسم الكرامة أن المجتمعين اتفقوا في آخر اجتماع تشاوري، على الهيكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية الليبية، وإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، ومجلس الأمن القومي ومجلس القيادة العامة، وعلى كل الخطوط العريضة التي تخص الجيش.

وأشار المسماري إلى أن ما بقي الآن هو مشكلة التجاذب السياسي القائم حاليا، وخاصة تحديد من هو القائد الأعلى.

وكانت لجان توحيد المؤسسة العسكرية عقدت عدة اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة، واتفقت اللجنتان المشاركتان في اجتماعات توحيد الجيش الليبي في نهاية الشهر الماضي على إعادة التاكيد على الثوابت الوطنية الراسخة للجيش الليبى – التي تم الاتفاق عليها خلال الجولات السابقة – وعلى رأسها الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وعلى مدنية الدولة وعلى ضرورة الابتعاد بالمؤسسة العسكرية عن الاستقطابات سواء السياسية أو الجهوية والتى من شأنها التأثير بالسلب على الأداء الاحترافى والدور الوطنى للجيش الليبى.

وشدد البيان الختامي في مارس الماضي للاجتماعات على ضرورة المضي في مشروع توحيد الجيش الليبى بما يجعله قادراً على التعاطى بشكل إيجابى وفاعل مع التحديات التي تواجهها الدولة الليبية حالياً ومستقبلاً في ضوء المخاطر المحدقة بها، سواء ما يتعلق بخطر الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية أو الجريمة المنظمة أو غيرها من التهديدات التي من شأنها تهديد استقرار ليبيا.

واتفق المجتمعون على مواصلة الاجتماعات في القاهرة خلال الفترة القليلة المقبلة بغية استكمال اللجان الفنية الأربع -التي تشكلت خلال الجولات الست السابقة- لعملها فيما يتعلق بآليات التنفيذ والتطبيق الفعلى للمشروع الوطنى لتوحيد الجيش الليبى، بما يتلاءم مع مهامه المنوط بها، وكذلك لتلبية متطلبات واحتياجات الدولة الليبية والتغلب على التحديات التي تواجهها على صعيد مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد المجتمعون على أن مسار توحيد المؤسسة العسكرية من شأنه أن يكون بمثابة النواة الصلبة لدفع المسار السياسي إلى الأمام خلال هذه المرحلة الحرجة والدقيقة من تاريخ الوطن الذى يشهد أخطاراً جسيمة تهدد سلامته في ظل الصعوبات التي تعترى تحقيق استقرار الدولة الليبية، بما يستجيب لتطلعات وطموحات الشعب الليبى العظيم.

وأجريت جولة المباحثات الأخير برعاية القيادة السياسية في مصر من خلال اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، وشارك في الاجتماعات كل من رئيس الأركان في التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا ورئيس أركان عملية الكرامة عبدالرازق الناظوري.

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