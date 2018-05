” عاشور ” يشارك في حفل اختتام أسبوع المرور العربي الموحد

المتوسط:

شارك وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور في حفل اختتام اليوم العالمي وأسبوع المرور العربي الموحد، والذي أقيم بمديرية امن الزاوية، اليوم الخميس.

ووجه وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبد السلام عاشور شكره وتقديره لكافة منتسبي الإدارة العامة للمرور والتراخيص لما يبذلونه من جهد من اجل الحفاظ على أرواح المواطنين وتأمين الطرقات الرئيسية والفرعية لتسهيل حركة السير.

وحضر الاحتفالية مدير إدارة المرور ومدراء مديريات الأمن بالمنطقة الغربية .

يذكر أن أسبوع المرور العربي الموحد انطلق في الثالث من شهر مايو الجاري وحتى العاشر منه تحت شعار (التزامك بالنظام دليل وعيك) وتخللت الاحتفالية عرض عسكري لمنتسبي إدارة المرور والتراخيص وعرض لأطفال مدرسة نجوم ليبيا الحديثة وعرض أخر لمنتسبي الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية وتكريم عدد من منتسبي إدارة المرور والتراخيص وعدد من مديريات الأمن بالمنطقة الغربية.

