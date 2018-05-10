المشري: استمرار التهديد بالدخول لمدينة درنة سيعرّض حياة المدنيين للخطر، ويعرقل مساعي التوافق والمصالحة

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن استمرار التهديد بالحرب والدخول لمدينة درنة سيعرّض حياة المدنيين للخطر، ويعرقل مساعي التوافق والمصالحة.

وجاءت تصريحات المشري، خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة لبحث آخر تطور الأحداث في مدينة درنة.

من جهته قال المبعوث الأممي غسان سلامة إنه تواصل مع عدة دول وصفها بالمؤثرة في المشهد الليبي، من أجل وضح حل للوضع في درنة.

وأطلع المبعوث الأممي المشري على جولة اللقاءات الأخيرة التي أجراها مع المجتمع الدولي بخصوص الأزمة السياسية في ليبيا.

ودعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى وقف التحشيد العسكري على مدينة درنة شرق البلاد.

وطالب الأعلى للدولة بمعالجة الحاصر الذي تفرضه قوّات عملية الكرامة، على المدينة وتسهيل دخول المواد الغذائية إلى المدينة ومساعدة المستشفيات في المدينة وتزويدها بالمواد الطبية الضرورية.

وقال البيان، إن المجلس يؤكد رفضه للإرهاب بكل صوره وأنواعه، وحصر حق مؤسسات الدولة الرسيمة في محاربته شرط التزامها بالقوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.

وشدد الأعلى للدولة على ضرورة تسهيل دخول وخروج أهالي المدينة وعدم التعرض لهم أو وقوعهم تحت اي تمييز بسبب الهوي

وتشهد محاور القتال بمدينة درنة شرق البلاد قصفا جويا ومدفعيا مكثفا، عقب ارتفاع وتيرة الاشتباكات والتصعيد العسكري في اليومين الماضيين بين قوات مجلس شورى مجاهدي درنة من جهة، وقوات عملية الكرامة في الجهة المقابلة، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

يذكر أن قوات عملية الكرامة تفرض حصارا خانقا على درنة منذ عدة أشهر أدى إلى نقص المواد الغذائية والطبية بالمدينة، وسط مقاومة من قوات مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها التي تقوم بتأمين المدينة وتمنع قوات الكرامة من الدخول إليها.

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