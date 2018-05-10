الرئاسي يصدر قرارا بتحديد سعر الصرف

أصدرت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا يقضي بتحديد سعر الصرف المعتمد عند التحويل والصرف لمرتبات العاملين بالخارج الموفدين من الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة.

ويقضي القرار رقم (574) لسنة (2018) والذي تحصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه بأن يكون سعر الصرف ( 2.75 مدولار امريكي مقابل الدينار الليبي الواحد).

وفي سياق منفصل أعلن النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري خلال مؤتمر صحفي توقيع قرار الترتيبات المالية للعام الحالي بقيمة 42.511 مليار دينار حسبما أوردت إدارة التواصل بحكومة الوفاق دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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