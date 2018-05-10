تكريم جرحى عملية الكرامة بطبرق

أقيم مساء يوم أمس الأربعاء بفندق دار السلام بطبرق حفل تأبين الشهداء وتكريم الجرحى من القوة المساندة لعملية الكرامة بمدينة بنغازى بحضور ذويهم ونخبة من العسكريين .

والقى خلال الاحتفالية الحضور كلمات اثنوا فيها على الإنجازات التي حققتها القوات المسلحة الليبية والوحدات المساندة لهم، والتضحيات التي قدمها الجرحى من القوات المساندة للمؤسسة العسكرية.

وشهدت الاحتفالية تقدبم فقرات غنائية متنوعة من الأطفال ، و توزيع شهادات التقدير للجرحى و والمصابين بالحرب وحضر الاحتفالية عميد بلدية طبرق و امر المنطقة العسكرية طبرق وعدد من اسر وذوي الشهداء والجرحى.

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