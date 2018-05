بعد استفتاء.. ليبي يحظى بلقب الشخصية الأكثر تأثيرا في شمال افريقيا في مجال الأعمال والاستثمار

أظهر استفتاء قامت به شركة ” El Counsultancy” البريطانية أن الدكتور علي محمود رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار استطاع أن يكون الشخصية الأكثر تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الأعمال والاستثمار، وذلك حسبما ورد في دراسة واستفتاء قامت به الشركة في المملكة المتحدة”

وأكدت الشركة إن الإصلاحات التي قام بها د. محمود في قطاع الاستثمارات واتخاذه خطوات عديدة لإصلاح مؤسسة الاستثمار الليبية والجهات التابعة للمؤسسة كانت وراء اختياره” الشخصية الأكثر تأثيرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”

