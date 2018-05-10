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نصية: إجراء إنتخابات برلمانية فقط يعد إصرار على استمرار الفوضى في ليبيا

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – جدد عضو مجلس النواب تأكيده على أن إجراء انتخابات برلمانية فقط عبارة عن الإصرار على استمرار الفوضى وانتصار لمشروع اللادولة.⁧

نصية إعتبر في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” ‏أن اجراء انتخابات برلمانية فقط يعني الإصرار على عدم قيام مؤسسات الدولة.

وأوضح أن إجراء إنتخابات برلمانية يعني اعادة تجربة فاشلة مرتين في بناء مؤسسات الدولة ، مضيفاً :” يكفي خداع وفوضى،،،انتخابات رئاسية و برلمانية”.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن ‏يعلم الشعب الليبي من يقف وراء رفض الانتخابات الرئاسية سواء بالداخل أو الخارج.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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