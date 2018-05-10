نصية: إجراء إنتخابات برلمانية فقط يعد إصرار على استمرار الفوضى في ليبيا

ليبيا – جدد عضو مجلس النواب تأكيده على أن إجراء انتخابات برلمانية فقط عبارة عن الإصرار على استمرار الفوضى وانتصار لمشروع اللادولة.
نصية إعتبر في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” أن اجراء انتخابات برلمانية فقط يعني الإصرار على عدم قيام مؤسسات الدولة.
وأوضح أن إجراء إنتخابات برلمانية يعني اعادة تجربة فاشلة مرتين في بناء مؤسسات الدولة ، مضيفاً :” يكفي خداع وفوضى،،،انتخابات رئاسية و برلمانية”.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يعلم الشعب الليبي من يقف وراء رفض الانتخابات الرئاسية سواء بالداخل أو الخارج.
أضف تعليقـك