البرلمان العربي يناقش عدة قضايا عربية شائكة على رأسها الملف الليبي

ليبيا – افتتح رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي أمس الأربعاء من العاصمة المغربية الرباط أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي بمناقشة 9 قضايا عربية شائكة ومنها الملف الليبي.

السلمي أكد وفقاً لوكالة”سبوتنيك”الروسية للأنباء على أنه يعمل مع جميع الأطراف في ليبيا، منوهاً إلى أنه نقل للمسؤولين الليبيين الذين التقى بهم مؤخراً دعم البرلمان العربي للحوار بين جميع الأطراف للوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا.

ولفت رئيس البرلمان العربي إلى إستعداد البرلمان لدعم العملية السياسية وجهود المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

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